Выходные в Калуге будут по-летнему теплыми

В субботу, 2 июля, утром температура воздуха составит около +11 градусов, днем – до +25, вечером – в районе +13.

Весь день будет солнечно, небо безоблачное. Скорость ветра будет не более 3 м/с.

Уже завтра температура может подойти к отметке 30 градусов жары.

По приметам, если у вас есть долги, лучше раздать их именно 2 июля.

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