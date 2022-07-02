Выходные в Калуге будут по-летнему теплыми
В субботу, 2 июля, утром температура воздуха составит около +11 градусов, днем – до +25, вечером – в районе +13.
Весь день будет солнечно, небо безоблачное. Скорость ветра будет не более 3 м/с.
Уже завтра температура может подойти к отметке 30 градусов жары.
По приметам, если у вас есть долги, лучше раздать их именно 2 июля.
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