11 автомобилей передали лечебным учреждениям региона

В пятницу, 1 июля, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о передаче 11 машин в собственность районных и городских больниц Калужской области.



Новые автомобили отправились в Бабынинский, Жуковский, Малоярославецкий, Тарусский, Людиновский, Юхновский, Дзержинский районы и город Калугу.





Автопарк лечебных учреждений продолжают обновлять в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. До конца года будет приобретено еще не менее 16 машин.



За прошлый год в медучреждения региона было передано 115 автомобилей.

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