В Калужской области почтили память спецотряда НКВД

В четверг, 30 июня, 2022 года в деревне Барсуки Мосальского района прошло мероприятие, посвященное 80-й годовщине подвига бойцов спецотряда «Особые» ОМСБОН НКВД СССР, погибших в бою с немецко-фашистскими захватчиками. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

Руководство, офицеры и ветераны УФСБ России по Калужской и Московской областям, заместитель губернатора Калужской области, члены общества «Динамо», представители администраций района и сельского поселения, родственники погибших бойцов спецотряда, поисковики, местные жители, – многие пришли в этот день отдать дань памяти подвигу бойцов.

Отдельная мотострелковая бригада особого назначения была сформирована в 1941 году в Москве. Подразделения бригады вели разведку в тылу противника, выявляя планы командования немецкой армии.

В состав отбирались спортсмены, студенты и преподаватели ВУЗов, курсанты Центральной школы НКВД и Высшей пограничной школы.

Они перешли линию фронта в районе Кирова весной 1942 года и действовали в тылу врага до конца июня 1942 года. За три месяца бригада пустила под откос 24 эшелона противника, уничтожила около 2600 гитлеровских солдат и офицеров.

В начале июня 1942 года спецотряд «Особые» под командованием майора П.А. Коровина получил приказ на выход из тыла врага. Утром 30 июня отряд был обнаружен противником. Завязался бой, командир принял решение идти на прорыв.

По свидетельствам выживших, бой сводного отряда продолжался около 6 часов под перекрестным обстрелом. В результате значительная часть бойцов погибла, около 30 тяжело раненных попали в плен, в том числе командир. Достоверные сведения о гибели отряда были получены от самого майора Коровина, которому удалось сбежать из плена. Освободившись, он продолжил воевать в составе партизанских соединений.

30 июня 2018 года в Юхновском районе на месте последнего боя отряда «Особые» в память о павших воинах открыт памятный знак, где теперь ежегодно проходят мероприятия, посвященные подвигу бойцов спецотряда.

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