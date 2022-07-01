В Калуге из 11 брутальных мужчин выбрали Мистера КГУ

Мистер КГУ им. К.Э. Циолковского – 2022 - Никита Машкин, инженерно-технологический институт. В четверг, 30 июня, в актовом зале КГУ прошел финал конкурса «Мистер КГУ – 2022».

2 месяца заочных этапов, включая сдачу норм ГТО, интеллектуальный этап и репетиции, прошли у парней в борьбе за главный титул.

- 11 смелых, брутальных и решительных мужчин КГУ им. К.Э. Циолковского на одной сцене, - сказали организаторы перед оглашением результатов. - Вы можете это представить? Мы - да!

Пои тогам конкурса номинации распределились следующим образом.

Мистер КГУ им. К.Э. Циолковского – 2022 - Никита Машкин, инженерно-технологический институт.

Первый вице-мистер КГУ им. К.Э. Циолковского 2022 - Максим Хорошилов, институт лингвистики и мировых языков.

Второй вице-мистер КГУ им. К.Э. Циолковского 2022 - Дмитрий Антонов, институт искусств и социокультурного проектирования.

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