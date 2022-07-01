В стране отменили все ковидные ограничения

В пятницу, 1 июня, Роспотребнадзор снял все ковидные ограничений в стране. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Последние 4 месяца в стране количество заболевших устойчиво снижалось и сейчас находится на минимальных значениях с начала пандемии.

В Калужской области ситуация аналогична общей по стране. Количество заболевших редко превышает 25 человек в день.

— В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер, — сказали в пресс-службе.

Однако Роспотребнадзор подчеркнул, что контроль будет продолжен и в случае необходимости ограничения могут вернуть.

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