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ВТБ: оплату по СБПей до конца года выберут 1,5 млн человек

Опубликовано: 01.07.2022 11:15 0 164
ВТБ: оплату по СБПей до конца года выберут 1,5 млн человек

По прогнозам ВТБ, до конца года приложением СБПэй воспользуются до 1,5 млн клиентов банка. К концу года на российском рынке он может заменить порядка 10% карточных платежей.

Для оплаты покупок с помощью нового сервиса необходимо войти в приложение СБПэй, отсканировать QR-код магазина, проверить сумму и название магазина, а потом провести платеж. Средства мгновенно поступят на счет продавца. Система не использует данные банковской карты, и платеж происходит напрямую со счета клиента, причем в приложение можно добавить несколько счетов разных банков. Сегодня число торговых точек и интернет-магазинов, которые поддерживают СБП С2В-платежи, превышает 243 тысячи.

«ВТБ в конце мая этого года одним из первых обеспечил клиентам возможность оплачивать покупки в торговых точках и на интернет-площадках с помощью СБПэй. Сервис с использованием QR-кодов и ссылок становится все более популярной альтернативой привычным покупкам по карте и удачно «замещает» ушедшие с нашего рынка технологии. По нашим оценкам, до конца года новым приложением воспользуется до 1,5 млн клиентов ВТБ», – комментирует руководитель департамента по работе с массовым сегментом – старший вице-президент ВТБ Денис Вальвачев.

Подключить счет в приложении СБПэй клиенты ВТБ смогут двумя способами. Первый – в мобильном приложении СБПэй, где пользователям устройств на платформе iOS или Android необходимо будет ввести номер банковского счёта и указать номер телефона. Он подойдет клиентам, у которых не установлено банковское приложение. Второй – с использованием ВТБ Онлайн. Для того, чтобы подключиться к СБПэй через ВТБ Онлайн, необходимо в СБПэй выбрать иконку ВТБ и, перейдя в приложение банка, подтвердить привязку счета. Этот способ доступен для пользователей устройств на платформе Android (версия ВТБ Онлайн 16.11 и выше).

ВТБ активно поддерживает развитие Системы быстрых платежей. В начале мая 2022 года банк одним из первых на рынке запустил онлайн-подписки через СБП.

Справка
СБПэй – мобильное приложение от НСПК для оплаты товаров и услуг в розничных магазинах и интернете c использованием всех поддерживаемых в СБП способов оплаты (QR-код, кнопка на сайте, платежная ссылка). В сервисе реализованы современные стандарты безопасности. Приложение СБПэй бесплатно для пользователей и доступно для скачивания в Google Play и App Store.

Банк ВТБ (ПАО)

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Опубликовано: 01.07.2022 11:15 0 164
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