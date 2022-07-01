«Улыбки месяца»: экзамены, ЕГЭ, отпуск и хорошая погода. Что еще радовало калужан в июне
Лето дарит тепло, школьникам и студентам немалый стресс дают экзамены и сессии, а наш проект «Улыбки месяца» продолжается.
Мы собрали портреты людей, которые не против улыбнуться, глядя в фотокамеру. Спасибо вам, люди, вы прекрасны!
Фотокорреспондент Дарья ИВАНОВА узнала у калужан, что порадовало их в этом месяце.
Даша: «Пошла учиться».
Светлана: «Защита диплома моей дочери».
Ирина: «Порадовала тёплая погода, теперь часто ездим с друзьями купаться».
Арина и Олеся: «Сдала ЕГЭ на высокие баллы».
Алексей: «Закрыл сессию - это самое главное».
Наталья: «Удалось встретиться с друзьями».
Оля: «Порадовала погода».
Ангелина: «Закрыла сессию», Александра: «Прекрасная погода по сравнению с прошлым летом».
Антон: «Было много радостных моментов, один из самых - гастроли в Вологду и приезд дяди Саши».
Андрей: «Порадовало приближение отпуска».
Юрий: «Нравится погода, которая сейчас стоит в Калужской области».
Роман: «Хорошая погода», Фёдор: «Лето», Марк: «Самокат и конфеты».
Лиля: «Покупка новых рептилий».
Жанна: «Встречи с друзьями из других городов».
Виктория: «Хорошо закончила первый курс».
Алина и Никита, Агата: «Жаркое лето, кино и городские фестивали».
Евгения (с сыном Макаром): «Хорошая погода, поездки в деревню и на дачу, радует сын».
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!