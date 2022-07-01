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«Улыбки месяца»: экзамены, ЕГЭ, отпуск и хорошая погода. Что еще радовало калужан в июне

Дарья Иванова. Фото автора
Опубликовано: 01.07.2022 13:00 0 181
«Улыбки месяца»: экзамены, ЕГЭ, отпуск и хорошая погода. Что еще радовало калужан в июне

Лето дарит тепло, школьникам и студентам немалый стресс дают экзамены и сессии, а наш проект «Улыбки месяца» продолжается.

Мы собрали портреты людей, которые не против улыбнуться, глядя в фотокамеру. Спасибо вам, люди, вы прекрасны!

Фотокорреспондент Дарья ИВАНОВА узнала у калужан, что порадовало их в этом месяце.

Даша: «Пошла учиться».

Светлана: «Защита диплома моей дочери».

Ирина: «Порадовала тёплая погода, теперь часто ездим с друзьями купаться».
Арина и Олеся: «Сдала ЕГЭ на высокие баллы».


Алексей: «Закрыл сессию - это самое главное».

Наталья: «Удалось встретиться с друзьями».


Оля: «Порадовала погода».

Ангелина: «Закрыла сессию», Александра: «Прекрасная погода по сравнению с прошлым летом».

Антон: «Было много радостных моментов, один из самых - гастроли в Вологду и приезд дяди Саши».

Андрей: «Порадовало приближение отпуска».

Юрий: «Нравится погода, которая сейчас стоит в Калужской области».

Роман: «Хорошая погода», Фёдор: «Лето», Марк: «Самокат и конфеты».

Лиля: «Покупка новых рептилий».

Жанна: «Встречи с друзьями из других городов».

Виктория: «Хорошо закончила первый курс».

Алина и Никита, Агата: «Жаркое лето, кино и городские фестивали».

Евгения (с сыном Макаром): «Хорошая погода, поездки в деревню и на дачу, радует сын».

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Дарья Иванова. Фото автора
Опубликовано: 01.07.2022 13:00 0 181
Тэги: улыбки месяца общество
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