Резонансный ракетный удар по городу Кременчуг был нанесен 27 июня.

В пятницу, 1 июля украинские СМИ сообщили свои данные о резонансной атаке на завод «Кредмаш» в Кременчуге.

27 июня ВКС России высокоточным оружием уничтожили находившиеся в ангарах этого завода вооружения и боеприпасы, поступившие от США и европейских стран для украинской группировки войск в Донбассе. Детонация боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом не работавшем торговом центре.

По версии телеканала «Украина 24», обстрел произвели бомбардировщики, вылетевшие с базы Шайковка, которая находится в Калужской области. Сам ракетный удар был нанесен из Курской области.

Об ударах авиации из Шайковки по украинским объектам, ранее сообщал телеграм-канал «Сводки от ополчения Новороссии», но без уточнения конкретных целей.

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