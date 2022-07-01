Украинский завод «Кредмаш» атаковали бомбардировщики из Калужской области
Резонансный ракетный удар по городу Кременчуг был нанесен 27 июня.
В пятницу, 1 июля украинские СМИ сообщили свои данные о резонансной атаке на завод «Кредмаш» в Кременчуге.
27 июня ВКС России высокоточным оружием уничтожили находившиеся в ангарах этого завода вооружения и боеприпасы, поступившие от США и европейских стран для украинской группировки войск в Донбассе. Детонация боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом не работавшем торговом центре.
По версии телеканала «Украина 24», обстрел произвели бомбардировщики, вылетевшие с базы Шайковка, которая находится в Калужской области. Сам ракетный удар был нанесен из Курской области.
Об ударах авиации из Шайковки по украинским объектам, ранее сообщал телеграм-канал «Сводки от ополчения Новороссии», но без уточнения конкретных целей.
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