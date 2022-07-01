На Северном въезде в Калугу делают дорогу-дублер

В четверг, 30 июня, городской голова Калуги Дмитрий Денисов рассказал о текущем этапе работ по реконструкции Северного въезда в город.

Сейчас рабочие делают основание дороги по основному ходу и выносят сети связи.

Идет обустройство временных дорог, их можно использовать для объезда стройки.

– Полностью готов проезд через двор дома №5 по улице Калужского Ополчения, – говорит градоначальник. – Основную дорогу-дублер продолжают делать, в ближайшее время рабочие приступят к устройству верхнего слоя основания.

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