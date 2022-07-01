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1 июля в Калуге торжественно открыли Казенный склад "Кристалл"

Дмитрий Ивьев , Марина Рыбакова. Фото: из архива.
Опубликовано: 01.07.2022 09:00 2 603
1 июля в Калуге торжественно открыли Казенный склад &quot;Кристалл&quot;

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 1 июля.
 

1885 – в с. Луневе Мосальского уезда Калужской губернии родился Сергей Васильевич Безсонов (1885 – 1955). Окончил Калужскую гимназию и Казанский университет юридический и историко-филологический факультеты. Калужанам известен как преподаватель и краевед. Был членом Общества изучения русской усадьбы, автором изданных в 1928-1930 гг. четырех выпусков серии «Классицизм в калужском гражданском зодчестве».

В июле 1901г. в Калуге состоялось торжественное открытие Казенного винного склада, и уже в ноябре того же года был опубликован первый отчет о его работе. В начале века завод пережил первую мировую, революционное движение, гражданскую войну с иностранной интервенцией, немецкую оккупацию с вылитыми запасами спирта и водки, чтобы русский «шнапс» не достался врагу. При этом спирт нужен был и для «коктейлей Молотова», и для обработки ран на поле боя,  поэтому предприятие продолжало работать. К концу советской эпохи в силу ряда причин положение завода сильно осложнилось. Тогда же завод получил ложные обвинения со стороны Франции в подделке своей продукции. Французам казалось, что из простого фуражного зерна невозможно произвести спирт, в котором практически отсутствовал метанол. Но специалисты, ученые и технологи «Кристалла» доказали обратное и добились извинений со стороны своих оппонентов.

На протяжении всей своей истории завод успешно развивался и экспортировал продукцию в десятки стран. В Советском Союзе и за рубежом все узнавали «калужскую водку». 

В 2018 г. один из крупнейших производителей региона «Калужский Кристалл» обрел вторую жизнь в г. Обнинске. «Калужский Кристалл» сменил место производства, но не поменял главного: высочайшего качества продукции.

1913 – открытие Калужского мужского учительского института. Просуществовал до октября 1917 г. (К.Афанасьев «Летопись провинции»). В книге «Прогулки по старой Калуге», рассказывая об ул. Воронина, Г.М.Морозова пишет: «Интересен дом №7, бывшее здание учительского института, открытого в 1913 г. Первый выпуск педагогов состоялся 21 мая 1916 г. Первым директором учительского института был Сергей Алексеевич Петровский».

1957 – приступил к работе совнархоз Калужского экономического административного района во главе с председателем М.А.Шмакаловым. На территории области действуют 405 промышленных предприятий. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

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Дмитрий Ивьев , Марина Рыбакова. Фото: из архива.
Опубликовано: 01.07.2022 09:00 2 603
Тэги: история калуги
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