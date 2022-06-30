В Калужской области 10 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 10 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 104 587, сообщили в четверг, 30 июня, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы 14 человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже больше двух месяцев - с 22 апреля.

Выздоровели еще 66 пациентов. Всего с болезнью справились 102 675 калужан.

По всей России выявлены за сутки 3106 случаев коронавируса. За весь период - 18 430 239. Госпитализированы за сутки – 1195. Выписаны – 3255, за весь период – 17 858 217. За последние сутки в стране от ковида умерли 56 человек, за все время – 381 112.

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