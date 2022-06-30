Калужские депутаты подписали соглашение с Брестским областным Советом

В рамках Девятого форума регионов Беларуси и России в четверг, 30 июня, состоялось подписание соглашения о развитии взаимоотношений между Законодательным Собранием Калужской области и Брестским областным Советом депутатов.

На сегодняшний день действует 169 соглашений о сотрудничестве между 70 субъектами РФ и регионами Беларуси. На форуме подписано ещё 10.

- Важная роль отводится работе над сближением нормативно-правовых баз наших регионов. События последних месяцев, санкционное давление только активизировали интеграционные планы, - подчеркнул Председатель калужского парламента Геннадий Новосельцев. - За прошлый год внешнеторговый оборот Калужской области с Беларусью составил 175,3 миллиона долларов и увеличился более чем на 17%. Беларусь заняла 16-е место среди внешнеторговых партнеров нашей области. Мы экспортируем: металлы, машиностроительную и химическую продукцию. Беларусь поставляет в регион мебель, оборудование, сельхозпродукцию. Возможности для сотрудничества расширяются.

На территории Калужской области белорусскими партнерами введено в эксплуатацию более 200 тысяч квадратных метров жилья, в настоящее время ведется строительство еще 60 тысяч квадратных метров, а также нескольких школ и детского сада.

- Беларусь – надежный партнер, - сказал Геннадий Новосельцев после подписания соглашения. - Помимо экономики, продовольственной безопасности и импортозамещения, мы планируем расширить взаимодействие в социальной сфере, в молодежной политике и охране окружающей среды.

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