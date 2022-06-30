Сегодня отряд ОМОНа вернулся в Калугу из служебной командировки в ДНР и ЛНР
В Калуге сегодня встречали сотрудников ОМОНа «Орион». Они вернулись домой после служебной командировки, где участвовали в спецоперации по освобождению Донбасса.
Около сорока сотрудников Росгвардии три месяца помогали поддерживать порядок на территории Донецкой и Луганской народных республик. На смену им отправились их товарищи.
Мужчин встречали семьи и руководство.
— Спасибо, парни, что с честью выполняете свой долг перед Родиной, – сказал губернатор. – И живыми и невредимыми вернулись к своим семьям. Гордимся вами, наши защитники! Низкий вам поклон!
Сотрудникам отряда милиции особого назначения вручили государственные награды и памятные подарки.
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