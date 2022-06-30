Сегодня отряд ОМОНа вернулся в Калугу из служебной командировки в ДНР и ЛНР

В Калуге сегодня встречали сотрудников ОМОНа «Орион». Они вернулись домой после служебной командировки, где участвовали в спецоперации по освобождению Донбасса.

Около сорока сотрудников Росгвардии три месяца помогали поддерживать порядок на территории Донецкой и Луганской народных республик. На смену им отправились их товарищи.





Мужчин встречали семьи и руководство.

— Спасибо, парни, что с честью выполняете свой долг перед Родиной, – сказал губернатор. – И живыми и невредимыми вернулись к своим семьям. Гордимся вами, наши защитники! Низкий вам поклон!

Сотрудникам отряда милиции особого назначения вручили государственные награды и памятные подарки.

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