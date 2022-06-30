На 19 котельных в Калужской области поменяют устаревшее оборудование

В четверг, 30 июня, стало известно о ходе работ по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

На подготовку теплоснабжающего комплекса муниципалитетам было выделено около 209 млн рублей.

За весь период капремонт проведут на 62-х участках теплосетей протяженностью более 13 км.

В планах заявлена и модернизация 19 котельных, где устаревшее оборудование будет заменено на современное энергосберегающее - в Калуге, Жуковском, Кировском, Козельском, Куйбышевском, Медынском, Мещовском, Мосальском, Сухиничском и Хвастовичском районах. Заменят и котлы, насосы, горелки.

Этой весной внесут изменения в ряд проектов, когда искали замену санкционному оборудованию.

По словам губернатора, более трети объектов из программы подготовки уже готовы к зиме. Остальные работы продолжаются.

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