В Калуге во время рейда попались семь нелегалов

В четверг, 30 июня, появилась информация о рейде по обеспечению общественного порядка в Калуге. О результатах сообщает УМВД России по Калужской области.

В ходе рейда наряды полиции патрулировали улицы и проверяли места, где могли находиться лица, склонные к нарушению закона.

В результате рейда выявлено 7 фактов незаконной трудовой деятельности в РФ и один факт неисполнения административного наказания.

В рамках работы по безопасности дорожного движения пресечено 5 административных правонарушений.

Подобная работа будет продолжена.

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