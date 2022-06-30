Две улицы в Калуге останутся без света 1 июля
В пятницу, 1 июля, в Калуге не будет электричества в жилых домах на двух улицах в Азарово. Это связано с проведением работ по ремонту воздушных линий электропередач, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Без света с 9:00 до 16:00 будут:
- ул. 1-ая Загородная, 1-26,
- ул. Параллельная, 2, 5, 7, 9, 11.
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