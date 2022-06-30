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30 июня в Калужскую область приехал Луначарский

Марина Рыбакова. Фото: из архива.
Опубликовано: 30.06.2022 08:31 0 331
30 июня в Калужскую область приехал Луначарский

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 30 июня.

1900 (ст. стиль) – после тюремного заключения в г.Калугу из г.Киева приехал Анатолий Васильевич Луначарский. В Калуге его именем названа улица и театр.

1907 – в городе Юхнове родился Дмитрий Константинович Фаддеев (30(17).06.1907-29.10.1989). Член-корреспондент Академии наук СССР (1964), лауреат Государственной премии СССР (1981), талантливый представитель Отечественной математической школы.

(См.: Вестник Калужского университета. - Калуга: КГПУ им. К.Э. Циолковского, 2007. - № 4. - C. 89-93.)

1926 – в деревне Черная Грязь (ныне Жуковского района) Калужской области родилась Маргарита Михайловна Пилихина (1926-1975), кинооператор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1965), секретарь правления Союза кинематографистов СССР.

(См.: Калужская энциклопедия.- 2-е изд., перераб. и доп.- Калуга: Изд-во Н.Ф. Бочкаревой, 2005.- С. 332.)

1952 – в Калуге прошел сильнейший ливень. За 3 часа выпало 77 мм осадков (больше месячной нормы) (Из публикаций В.Продувнова)

 

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Марина Рыбакова. Фото: из архива.
Опубликовано: 30.06.2022 08:31 0 331
Тэги: история калуги
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