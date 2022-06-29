Выпускники из Калужской области спасли тонущего мужчину

В среду, 29 июня, стало известно о смелом поступке выпускников школы № 7 города Обнинска. Об этом сообщает правительство Калужской области.

Максим Акимцев и Дмитрий Шамрицкий гуляли вдоль берега Протвы в районе горнолыжной трассы, когда услышали крики о помощи.

Ребята сразу же побежали на голос и увидели тонущего мужчину. Они вытащили жителя наукограда из воды и сразу же вызвали спасателей.



О ребятах известно следующее: Максим закончил школу в этом году, а Дмитрий сейчас получает образование в Калуге.

В родной школе во время торжественной части выпускного смелый поступок ребят был отмечен вниманием: парням вручили памятные подарки и знаки отличия от МЧС.

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