Калужская области сохраняет лидирующие позиции в молочном животноводстве

В среду, 29 июня, губернатор Калужской области рассказал о том, что наш регион сохраняет лидирующие позиции в молочном животноводстве страны.

Динамика роста отмечена как по объему производства молока, так и по продуктивности животных.

Сейчас хозяйства заготавливают корма, в этом году увеличены площади посевов на 23%.

Среди лидеров производства молока – Козельский район. Объемы увеличены в 2,8 раза. Лучшим по продуктивности коров стал Тарусский район.



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