У жителя Калужской области через суд забрали водительское удостоверение

В среду, 29 июня, прокуратура Калужской области сообщает о судебном решении о лишении прав на управление автомобилем.

Житель Юхновского района наблюдался в районной больнице с диагнозом «хронический алкоголизм», при этом имел на руках водительское удостоверение. Однако закон запрещает алкоголикам управлять автомобилем.

Прокуратура направила в суд иск, чтобы мужчину лишили прав и запретили управлять автомобилем.

Суд согласился с исковым заявлением.

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