В Калуге ограничат движение по улице Чичерина

В среду, 29 июня, МУП «Калугатеплосеть» сообщает о предстоящем проведении аварийно-восстановительных работ в Калуге на улице Чичерина, у дома № 11, будет перекрыта проезжая часть.

Период проведения работ: с 20:00 часов 01.07.2022 до 08:00 часов 02.07.2022.

— Просим водителей заранее выбирать пути объезда. Приносим извинения за временные неудобства, – обращается к калужанам МУП «Калугатеплосеть».

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