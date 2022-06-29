В Калужской области мужчина выплатил 310 000 рублей долга по алиментам

В среду, 29 июня, УФССП России по Калужской области сообщает о результатах работы с должниками по алиментам в Малоярославецком районе.

Житель Малоярославца по суду обязан был выплачивать алименты в польз-у двоих детей. Однако мужчина не платил алименты вовремя и в полном объеме, задолженность росла с каждым месяцем.

После этого мужчина получил административное наказание: 20 часов обязательных работ, но и по завершению обязательных работ мужчина не спешил своевременно выплачивать алименты. Приставы ограничили горе-отца в праве вождения автомобиля и возбудили уголовное дело.

Только после этого мужчина полностью выплатил задолженность в размере 310 тысяч рублей, помимо этого погасил более 14 тысяч исполнительского сбора.

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