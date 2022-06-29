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29 июня состоялось заседание Городской Думы Калуги

Опубликовано: 29.06.2022 13:28 0 201
29 июня состоялось заседание Городской Думы Калуги

Перед началом работы Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и Городской Голова Дмитрий Денисов вручили медали «80 лет освобождения Калуги» представителям дошкольных и медицинских учреждений, ветеранам военной службы. Среди награждённых – участник специальной военной операции, командир ремонтно-восстановительного батальона подполковник Игорь Пытин.

Члены педагогического отряда при Городской Думе поблагодарили депутатов и руководство города за помощь в организации профориентационной смены «Юность-2022».

«У нас замечательная молодёжь, в ходе общения и совместной работы мы получаем позитивный отклик, взаимодействие нужно продолжать, уверен, что общими усилиями мы сможем реализовать ещё множество интересных проектов», – отметил Юрий Моисеев.

Также Глава Калуги проинформировал коллег, что  в ходе межмуниципального форума, прошедшего 21 – 24 июня в Калининграде, Калуге был присвоен наивысший инвестиционный рейтинг – «стабильный». Также наш город включён в перечень «100 растущих экономик России».   

В ходе заседания депутаты внесли изменения в бюджет города.

Доходная часть бюджета увеличивается на 71,7 млн. рублей, также производится перераспределение средств по предложениям подразделений Городской Управы.

  • 63 миллиона рублей выделяется на выполнение работ, связанных с осуществлением перевозок пассажиров общественным транспортом.
  • 11 млн. рублей будет направлено на создание, содержание и ремонт объектов благоустройства.
  • 6,8 млн. рублей выделяется на исполнение судебных решений Службой единого заказа городского хозяйства.
  • 6,7 млн. рублей выделяется на поддержку социально-ориентированных НКО.

Было принято решение об обращении с законодательной инициативой в Законодательное Собрание Калужской области.

Предлагается внести изменения в областной закон «Об административных правонарушениях» в части увеличения штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте со 100 до 500 рублей. Размер штрафа не менялся с 2007 года и в настоящее время не выполняет свою профилактическую функцию.

Депутаты приняли решение об установлении дополнительных мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению

Проект разработан в целях предотвращения роста размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше установленных предельных индексов. Дополнительные меры социальной поддержки устанавливаются для отдельной категории граждан, у которых произошла смена поставщика коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению, тариф на услуги которого оказался более высоким.  

В ходе заседания были приняты решения о постановке на учёт бесхозяйного имущества и согласованы сделки муниципальным предприятиям. Также парламентарии утвердили новую редакцию Правил благоустройства Калуги.

По словам заместителя Городского Головы – начальника управления городского хозяйства Александра Шпиренко, работа над новой редакцией продолжалась более года, участие в обсуждении принимали члены ТОС, сотрудники управляющих компаний, активные граждане и эксперты. Было внесено 116 предложений и замечаний, все они максимально учтены в ходе работы над документом.

«Проект новой редакции Правил благоустройства был тщательно проработан сотрудниками управления городского хозяйства и депутатским корпусом, в случае необходимости мы всегда сможем вернуться к документу, внести необходимые корректировки и новации», – подчеркнул Юрий Моисеев.

Ознакомиться с Правила благоустройства можно на официальном сайте Городской Думы в разделе «Решения» 

 

 

 

 

 

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Опубликовано: 29.06.2022 13:28 0 201
Тэги: городская дума
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