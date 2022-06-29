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«Калугапутьмаш»: кадры завтрашнего дня

Опубликовано: 29.06.2022 14:59 0 634
«Калугапутьмаш»: кадры завтрашнего дня

Одно из ведущих предприятий Калужской области — ​завод «Калугапутьмаш» (входит в число крупнейших машиностроительных холдингов «Синара — ​Транспортные Машины», СТМ) — интенсивно развивается, работать здесь престижно и интересно.

Молодые специалисты приходят и остаются на предприятии надолго, потому что видят перспективы.

В этом году у инженера по сертификации 1-й категории Яны ЕГОРОВОЙ профессиональный юбилей: 10 лет работы на «Калугапутьмаше». В 2012 году Яна закончила Калужский филиал МГТУ им. Баумана и пришла на завод. Теперь она не только профессионал высокого класса, но и активист совета молодёжи, призёр различных спортивных соревнований, а недавно вернулась с победой с отборочного этапа корпоративной научно-­практической конференции. При этом Яна успевает решать и домашние вопросы. Она замужем уже 11 лет, в семье трое детей. Старшей дочке Нике 9 лет, а двой­няшкам Диане и Есении ​по 4,5 года.

— Меня сразу взяли работать по специальности, — ​рассказывает Яна. — ​В коллективе встретили хорошо, заботились. И от завода была существенная поддержка: как молодой специалист я получала дополнительные выплаты. Сначала у меня была должность инженера технолога-­программиста. В 2015 году перешла в отдел сертификации и получила первую категорию. Здесь я занимаюсь испытаниями выпускаемой на предприятии продукции, взаимодействую с испытательными центрами для получения сертификатов соответствия. Эти документы необходимы для дальнейшей реализации нашей техники.

Работать на заводе «Калугапутьмаш» перспективно и интересно! Я состою в молодёжном совете – активе, который действует сразу в нескольких направлениях: профессионально-производственное развитие, социализация и адаптация в коллективе, вовлечение и поддержка молодых специалистов и, конечно, организация разных мероприятий. Это могут быть тематические праздники для сотрудников и их семей, благотворительные инициативы, волонтёрские проекты, квесты, квизы, культурно-оздоровительные мероприятия.

Сегодня на заводе работает более 1500 человек: дружный коллектив, объединённый общими целями, задачами, интересами. Работа всегда остаётся в фокусе приоритетов! В то же время для сплочения работников проводятся различные активности: например из последнего – соревнования по боулингу, армрестлингу или стрельба в тире. Ещё одна крутая традиция — ежегодный летний туристический слёт, куда приглашаются сотрудники вместе с семьями. Мы приезжаем в тихое место, где проводим спортивные, кулинарные, интеллектуальные конкурсы, отдыхаем, купаемся в озере и проводим время в неформальной обстановке. Завод организует развлекательную программу, питание и трансфер до зоны отдыха. Люблю посещать турслёт вместе с родными и коллегами!

В этом году одержала победу в молодёжной научно-­практической конференции (МНПК). Это мероприятие ежегодно проводится среди сотрудников всех предприятий холдинга СТМ и позволяет работникам выдвигать предложения по улучшению работы предприятий. Наиболее эффективные решения затем практически реализуются на заводах. Я стала победителем отборочного этапа в рамках дивизиона «Путевая техника». Дальше меня ждёт защита проекта на общекорпоративном форуме в Сочи.

На заводе созданы все условия, чтобы сотрудники могли проявить себя, свои способности и таланты, профессиональные умения — ​нужно только желание. Возможности для реализации своего потенциала и построения карьеры на нашем предприятии отличные!

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Опубликовано: 29.06.2022 14:59 0 634
Тэги: рeклама
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