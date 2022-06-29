Около 100 человек из ДНР и ЛНР нашли работу в Калужской области
Во вторник, 28 июня, состоялось заседание штаба по организации помощи гражданам, вынужденно покинувшим территории ДНР и ЛНР, Украины и прибывшим в Калужскую область.
По информации минтруда региона, определены 16 пунктов для временного размещения граждан (ПВР). Сейчас задействовано 9 из них.
На миграционный учёт в нашем регионе встали 2594 человека. В ПВР находятся 1115 человек, из них 395 детей.
156 работодателей заявили о возможности принять беженцев на работу. 93 человека уже трудоустроены.
Прибывшие дети принимаются в школы и детские сады региона.
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