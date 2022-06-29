Калужская область послала на Донбасс более 585 тонн гуманитарной помощи
Во вторник, 28 июня, губернатор Калужской области Владислав Шапша на своей странице в соцсетях рассказал о сборе гуманитарной помощи от нашего региона для жителей ДНР и ЛНР.
Общее количество уже превысило 585 тонн. Часть помощи также направляется нашим военнослужащим, находящимся на Донбассе.
На днях гуманитарный груз получили жители города Первомайска в ЛНР, над которым наш регион взял шефство.
А предприятия региона, торговые сети, благотворительные фонды и организации оказывают поддержку людям, которые вынужденно переехали в наш регион, спасаясь от обстрелов.
Жители передают в пункты временного пребывания продукты, одежду, предметы первой необходимости.
— В других случаях требуется и адресная помощь, – говорит губернатор. – 13-летней Соне из Горловки нужна была новая инвалидная коляска. С её приобретением помогли депутаты регионального Заксобрания.
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