Калужская область послала на Донбасс более 585 тонн гуманитарной помощи

Во вторник, 28 июня, губернатор Калужской области Владислав Шапша на своей странице в соцсетях рассказал о сборе гуманитарной помощи от нашего региона для жителей ДНР и ЛНР.

Общее количество уже превысило 585 тонн. Часть помощи также направляется нашим военнослужащим, находящимся на Донбассе.

На днях гуманитарный груз получили жители города Первомайска в ЛНР, над которым наш регион взял шефство.



А предприятия региона, торговые сети, благотворительные фонды и организации оказывают поддержку людям, которые вынужденно переехали в наш регион, спасаясь от обстрелов.

Жители передают в пункты временного пребывания продукты, одежду, предметы первой необходимости.

— В других случаях требуется и адресная помощь, – говорит губернатор. – 13-летней Соне из Горловки нужна была новая инвалидная коляска. С её приобретением помогли депутаты регионального Заксобрания.

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