Первый этап реконструкции Синих мостов в Калуге одобрила госэкспертиза

Во вторник, 28 июня, стало известно о начале подготовки документов для заключения муниципального контракта по реконструкции Синих мостов в Калуге. Об этом сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

— Сегодня мы стали на шаг ближе к началу реконструкции Синих мостов! – сказал градоначальник. – Получили положительное заключение государственной экспертизы по 1 этапу реконструкции!



Долгожданная для всех калужан стройка начнется сразу после заключения контракта. На первом этапе будут реконструировать 50-метровый участок путепровода, который расширят до четырех полос, и более 400 метров прилегающих к нему участков улицы Тарутинская и улицы Глаголева.

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