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29 июня писатель Алексей Толстой зачитывал в Калуге отрывки романа "Князь Серебряный"

Марина Рыбакова. Фото: из архива.
Опубликовано: 29.06.2022 08:09 0 194
29 июня писатель Алексей Толстой зачитывал в Калуге отрывки романа &quot;Князь Серебряный&quot;

1561 г. – Московский Собор установил день памяти преподобного Тихона (16 июня). Причислен к лику святых. Тихон Калужский (Медынский)  — игумен, основатель монастыря Тихонова пустынь родился в Киеве в начале XV века. В начале XX века был одним из самых почитаемых святых в России.

1816 – открытие 1 класса Боровского уездного училища, которое со времени нашествия войск Наполеона было закрыто.

1850 – писатель Алексей Константинович Толстой приехал в Калугу а качестве чиновника комиссии, производящей ревизию. Здесь он встретился с Николаем Васильевичем Гоголем, читал ему отрывки из романа «Князь Серебряный», написанного по мотивам калужских легенд.

1992 – во время празднования 500-летия со дня преставления преподобного Тихона Калужского, Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II на площади возле Троицкого собора совершил Божественную литургию в сослужении иерархов РПЦ и клира Калужской епархии. С июля того же года в западной части собора был устроен временный предел, и стали совершаться богослужения.

2005 - решением № 10-36 Городского собрания было утверждено положение «О гербе города Обнинска Калужской области».

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Марина Рыбакова. Фото: из архива.
Опубликовано: 29.06.2022 08:09 0 194
Тэги: история калуги
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