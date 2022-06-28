Водители Калужской области стали чаще нарушать правила проезда перекрестков
В понедельник, 27 июня, Центр безопасности дорожного движения сообщил о нарушениях ПДД, зафиксированных комплексами видеофиксации за период с 17.06.2022 по 23.06.2022.
Всего выявлено 33 438 нарушений по следующим видам:
- 25 901 превышение скорости;
- 350 выездов в нарушение ПДД на встречную полосу;
- 1 731 нарушение правил пользования ремнями безопасности;
- 4 531 нарушение правил проезда перекрестков;
- 753 непредоставления преимущества в движении пешеходам;
- 172 остановки и стоянки в зоне действия запрещающих дорожных знаков.
По сравнению с прошлым отчетным периодом возросло количество нарушений правила проезда перекрестков.
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