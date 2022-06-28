Водители Калужской области стали чаще нарушать правила проезда перекрестков

В понедельник, 27 июня, Центр безопасности дорожного движения сообщил о нарушениях ПДД, зафиксированных комплексами видеофиксации за период с 17.06.2022 по 23.06.2022.

Всего выявлено 33 438 нарушений по следующим видам:



- 25 901 превышение скорости;

- 350 выездов в нарушение ПДД на встречную полосу;

- 1 731 нарушение правил пользования ремнями безопасности;

- 4 531 нарушение правил проезда перекрестков;

- 753 непредоставления преимущества в движении пешеходам;

- 172 остановки и стоянки в зоне действия запрещающих дорожных знаков.



По сравнению с прошлым отчетным периодом возросло количество нарушений правила проезда перекрестков.

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