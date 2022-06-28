Поездки на самокате или пицца в подарок – какие подарки выбрали калужане в июне

Tele2 проанализировала, какие предложения программы лояльности «Больше» предпочитают клиенты из Калужской области. В топе популярности – бонусы от ресторанов, а также бесплатные поездки на самокатах.

В личном кабинете «Мой Tele2» калужанам доступны предложения от партнеров – они собраны в специальном разделе «Больше». В несколько касаний абоненты могут выбрать то, что их интересует, и получить промокоды на подарки и скидки.

Так, высоким спросом пользуются бонусы в категории «Еда». В их числе бесплатная пицца при заказе на сумму от 750 рублей или стартер за заказ от 499 рублей в сети «Додо Пицца». А из «Развлечений» в топе – бесплатные поездки на самокатах сервиса Whoosh. После того как абоненты введут промокод от оператора в приложении Whoosh, им начислят 100 бонусных рублей. Этого хватит, чтобы с комфортом доехать до кафе или парка.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2:

«С 2017 года мы развиваем программу лояльности "Больше" и поддерживаем увлечения своих клиентов. Рады, что возможности для городского отдыха, которые мы предложили абонентам в начале лета, пришлись им по вкусу. Мы продолжим разрабатывать интересные и доступные сервисы – как в сфере мобильной связи, так и за ее пределами».

Если говорить о предложениях с кешбэком, то чаще всего пользователи возвращали на счет телефона часть расходов за заказы на AliExpress, СберМегаМаркет и Яндекс.Маркет.

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