Коварный эндометриоз: доводит до бесплодия и слез!

Женщины, страдающие эндометриозом, как правило, обращаются к врачу сразу с серией жалоб: сбоем цикла, болями во время месячных и полового акта, а также проблемами с деторождением. Чем еще коварна эта болезнь и как ее лечить, поговорим сегодня с врачом гинекологом-эндокринологом клиники «Астро» Ириной Алексеевной Новицкой.

- Ирина Алексеевна, в чем главная опасность эндометриоза?

- Это заболевание встречается у 10% женщин репродуктивного возраста. И им же страдают до половины женщины, которые не могут забеременеть.

- Какие симптомы могут указывать на эндометриоз?

- Основных три. В первую очередь, это боли различной локализации (в том числе болезненны менструации, боли при половом акте и даже не связанные с циклом). Во-вторых - кровотечения (обильные менструации, межменструальные кровотечения, после полового акта). И в-третьих – длительная невозможность забеременеть.

- А что вообще такое эндометриоз?

- Это хроническое, гинекологическое заболевание, при котором клетки, аналогичные по своей структуре эндометрию (слизистой оболочке матки - то, что выстилает матку изнутри), начинают развиваться в других местах. Например, внедряются в толщу мышечного слоя матки – это так называемый внутренний эндометриоз или аденомиоз. Могут они попадать и в другие органы и прикрепляться там. В результате в местах прикрепления возникают эндометриозные включения или гетеротопии. Чаще всего речь идет о яичниках, трубах, поверхности матки или позади нее, это - генитальный эндометриоз. Точно также эндометриоидные клетки могут прикрепиться на кишечнике, на печени, на любом органе в брюшной полости – это экстрагенитальный эндометриоз.

- Каков механизм его действия? Как он вызывает бесплодие?

- Считается, что эндометриодные включения могут вызывать спаечный процесс в брюшной полости и тогда возникает непроходимость труб. Они выделяют вещества, которые губительно действуют на яйцеклетку, на оплодотворенное яйцо, а, попадая в полость матки, и на эмбрион. Нарушается соотношение между слизистой оболочкой матки и мышечным слоем матки, при внутреннем эндометриозе. Это препятствует прикреплению плодного яйца. Кроме того, гормональные изменения при эндометриозе могут подавлять овуляцию. Что интересно, нет чёткой корреляции между распространеностью эндометриоза и бесплодия. Например, эндометриоз не распространенный, а влияние на фертильность есть. А может быть распространенный, который затронул яичники, трубы, брюшную полость и при этом женщина успешно беременеет и вынашивает ребенка.

- Как его выявляют?

- Самый доступный способ диагностики – это ультразвуковое исследование. У нас в клинике «Астро» установлены современные аппараты экспертного класса, которые обладают очень хорошей разрешающей способностью и позволяют поставить диагноз внутреннего эндометриоза, эндометриоидной кисты яичников. Однако мелкие эндометриоидные включения не всегда видны на ультразвуке. Иногда дополнительным методом является МРТ, но и оно не является панацеей. Поэтому в качестве диагностического метода используется и лапароскопия – например, в тех случаях, когда надо убедиться, что непроходимость маточных труб связана именно с эндометриозом. Лапароскопическая диагостика способна показать самые мелкие включения.

- Каким образом лечится эндометриоз?

- Лечение может быть и консервативным, и хирургическим. Эндометриоз – гормонозависимое заболевание, которое возникает на фоне повышения эстрогенов, женских половых гормонов. Чаще всего это нарушение соотношения между эстрогеном и прогестероном. При консервативном лечении применяют производные прогестерона. Например, возможно использование внутриматочной спирали с прогестероном. Молодым женщинам, у которых эндометриоз проявляется обильными менструациями, назначаем оральные контрацептивы, которые эту симптоматику уберут. Такой вариант подходит тем, кто пока не планирует беременность и кому нужна надежная контрацепция.

- Как проходит оперативное лечение?

- Как я уже говорила, хирургическое вмешательство может применяться и с диагностической, и с лечебной целью.

При лечебной лапароскопии можно удалить эндометриозные кисты яичников и эндометриозные включения на органах брюшной полости. Операция считается малоинвазивной – то есть выполняется без больших разрезов, через небольшие проколы. При этом она проходит практически бескровно, под видеоконтролем.

Перед операцией (лапароскопией, гистероскопией) пациентка амбулаторно проходит обследование. Все анализы можно сдать у прямо у нас в клинике, без очередей. Здесь же расположен и стационар.

После операции еще день-два пациентка находится под круглосуточным наблюдением врача и операционных медицинских сестер. Большое внимание мы уделяем тому, чтобы восстановление проходило комфортно, в по-настоящему домашней обстановке.

Однако надо понимать, что на операционном вмешательстве лечение не заканчивается. Каждая пациентка, которая прошла полный курс медикаментозной терапии или операционное вмешательство, продолжает наблюдаться у врача-гинеколога, так как заболевание, к сожалению, может рецидивировать.

Но каким бы коварным ни был эндометриоз, его вред здоровью и влияние на качество жизни можно минимизировать. Главное – постоянный контроль и совместные усилия врача и пациента.

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