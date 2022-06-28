Оставшись без внедорожника, житель Калужской области выплатил 182-тысячный долг

В понедельник, 27 июня, УФССП России по Калужской области сообщило об аресте внедорожника Toyota, принадлежавшего жителю Жуковского района. Мужчина имел задолженность по 56 исполнительным производствам. После ареста автомобиля владелец рассчитался со 182-тысячным долгом.



— В Жуковском отделении судебных приставов на исполнении находилось 56 документов о взыскании задолженностей с гражданина в размере 121 тысячи рублей, - сообщают судебные приставы. - Большинство из них – штрафы за нарушение ПДД, плюс долги по налогам и госпошлине.



Добровольно задолженность мужчина не погашал. Тогда судебные приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора. Общая сумма составила 61 тысячу рублей. Кроме того, автомобиль неплательщика объявили розыск.



На днях сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулем которого был должник. Полицейские, зная, что автомобиль в розыске, вызвали судебных приставов. Машина была арестована.



Мужчина в тот же день погасил долги и исполнительский сбор, выплатив 182 тысячи рублей. Арест с автомобиля был снят.



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