Главная Новости Общество
График отключения воды Своё Калуга Афиша История Калуги Статьи

Оставшись без внедорожника, житель Калужской области выплатил 182-тысячный долг

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.06.2022 14:21 0 575
Оставшись без внедорожника, житель Калужской области выплатил 182-тысячный долг

В понедельник, 27 июня, УФССП России по Калужской области сообщило об аресте внедорожника Toyota, принадлежавшего жителю Жуковского района. Мужчина имел задолженность по 56 исполнительным производствам. После ареста автомобиля владелец рассчитался со 182-тысячным долгом.

— В Жуковском отделении судебных приставов на исполнении находилось 56 документов о взыскании задолженностей с гражданина в размере 121 тысячи рублей, - сообщают судебные приставы. - Большинство из них – штрафы за нарушение ПДД, плюс долги по налогам и госпошлине.

Добровольно задолженность мужчина не погашал. Тогда судебные приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора. Общая сумма составила 61 тысячу рублей. Кроме того, автомобиль неплательщика объявили розыск.

На днях сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулем которого был должник. Полицейские, зная, что автомобиль в розыске, вызвали судебных приставов. Машина была арестована.

Мужчина в тот же день погасил долги и исполнительский сбор, выплатив 182 тысячи рублей. Арест с автомобиля был снят.
 

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.06.2022 14:21 0 575
Тэги: судебные приставы штрафы
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Всего проголосовало: 381
Новости Обнинска
Новости партнеров
Business Progress описание успеха фрнашизы и отзывы о компании (h1)
Банк «Открытие»: 59% россиян заявили о готовности развивать собственный бизнес
«Анатомия сна» - ваш выбор для покупки мебели

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru