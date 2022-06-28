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28 июня Гоголь приехал в Калугу

Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 28.06.2022 07:50 0 506
28 июня Гоголь приехал в Калугу

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 26 июня.

1782 – Екатерина II подписала указ об увольнении от всех дел правителя Калужского наместничества генерал-майора Алексея Петровича Лецкого, и повелела «в рассуждении долговременной его службы …производить ему по смерть нынешнее его жалование».

С того же дня указом Екатерины II на должность калужского губернатора (правителя Калужского наместничества) был назначен Протасов Петр Степанович (1730 – 1794). С его именем связано преобразование Калуги. Строились корпуса гостиного двора, присутственные места (1780 – 1787 гг.), Троицкий кафедральный собор (заложен в 1786 г.), каменный мост, в 1784 г. проложили улицу Садовую (ныне ул. Кирова), выравнивались городские улицы. Сносились и переносились дома, церкви, нарезались новые кварталы.

В бытность Протасова губернатором в крае процветала торговля. Уделял он внимание и вопросам призрения (помогал бедным и больным).

 

1850, 16 – 17 июня (по старому стилю) проездом на Украину Николай Васильевич Гоголь  (1809 – 1852) посещает Калугу и Оптину пустынь. В дни пребывания в Калужской губернии писатель продолжает работу над вторым томом «Мертвых душ».

 

1915 – в д. Слободка Думинического района родился Иван Петрович Сидоренко (1915 – 1943). Герой Советского Союза (17.11.1943), старший лейтенант артиллерийского полка И.П.Сидоренко погиб при форсировании Днепра. Именем героя названа улица в г. Озеры Московской области.

 

1922 – в д. Санталово Новгородской губернии умер известный словотворец поэт Велимир Хлебников. Калужское отделение Союза поэтов, руководимое В. Королевым (при участии и переписке с А.Чижевским), устроило вечер памяти Хлебникова.

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Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 28.06.2022 07:50 0 506
Тэги: история калуги
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