Калуга поборется за звание молодежной столицы России
В понедельник, 27 июня, в России празднуют День молодежи.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил причастных и рассказал о планах заявить Калугу на участие в инициативе первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.
Московский чиновник предложил ежегодно выбирать молодежную столицу страны.
— Калужская область готова побороться за это звание! – сказал Владислав Шапша. – От всей души поздравляю нашу молодежь с праздником! Молодость – это здорово. Смело идите вперед, не упускайте возможностей для развития, влюбляйтесь, мечтайте.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!