Калуга поборется за звание молодежной столицы России

В понедельник, 27 июня, в России празднуют День молодежи.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил причастных и рассказал о планах заявить Калугу на участие в инициативе первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Московский чиновник предложил ежегодно выбирать молодежную столицу страны.

— Калужская область готова побороться за это звание! – сказал Владислав Шапша. – От всей души поздравляю нашу молодежь с праздником! Молодость – это здорово. Смело идите вперед, не упускайте возможностей для развития, влюбляйтесь, мечтайте.

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