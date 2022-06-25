Директор театра Александр Кривовичев пригласил калужан посидеть на красных диванах

Ресторан-корабль весной 2022 года затонул на Оке. Мебель из него, а именно красные диваны, пригодились для украшения дворика возле Калужского драматического театра.

- Театру подарили 12 диванов, потонувших в реке, - написал директор театра Александр Кривовичев. - Они были в иле и очень грязные. Мы их отмыли и поставили сушить около служебного входа. А потом мне пришла мысль придумать что-то прикольное.

Диваны расставили по газону в творческом беспорядке.

Александр Кривовичев пригласил калужан посидеть на красных диванах в сквере драмтеатра.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.