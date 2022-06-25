В Калужской области 18 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 18 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 104 613, сообщили в субботу, 25 июня, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы четыре человека.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже почти два месяца - с 22 апреля.

Выздоровели еще 20 пациентов. Всего с болезнью справились 102 492 калужанина.

По всей России выявлены за сутки 3072 случая коронавируса. За весь период - 18 415 877. Госпитализированы за сутки – 1152. Выписаны – 3454, за весь период – 17 842 800. За последние сутки в стране от ковида умер 61 человек, за все время – 380 837.

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