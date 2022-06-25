На северном въезде в Калуге сделают временную дорогу

Городской голова Калуги Дмитрий Денисов провел выездную планёрку на северном въезде в областную столицу.

По ее итогам было решено обустроить временную дорогу по левой стороне, чтобы избежать пробок во время стройки.

Подрядчик также сделает из разбираемого материала участок дороги за домом №5 по улице Калужского Ополчения. Это позволит закольцевать участок и создать для горожан ещё один более комфортный временный проезд.

- Стройка идёт, - написал в социальных сетях Дмитрий Денисов. - Рабочие обустраивают основания первых 500 метров дороги. Параллельно особое внимание уделяем выносу сетей. Это важнейший этап. На днях приходят первые материалы, подрядчик готовится к выносу водопровода и канализации.

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