В Калужской области за май родились 683 ребенка

За май в Калужской области родились 683 ребенка. Среди них было 365 мальчиков и 314 девочек, сообщили в пятницу, 24 июня, в региональном управлении ЗАГС.

Самой молодой маме было 15 лет, самой старшей – 44. Папами стали мужчины в возрасте от 19 до 59 лет.

Средний возраст мамы в мае в Калужской области – 30 лет, папы – 33 года.

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