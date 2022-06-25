Глава городского самоуправления поздравил выпускников Калуги

В субботу, 25 июня, в Калуге состоится шествие выпускников. Свое поздравление по этому поводу опубликовал Глава городского самоуправления Юрий МОИСЕЕВ.

- Дорогие выпускники!

От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с окончанием школы!

За годы учебы вы прошли большой и увлекательный путь, наполненный познанием, творчеством и дружбой, первыми открытиями и победами. Все эти годы рядом с вами были учителя. Они обучали, воспитывали, передавали свои знания и опыт. Искренне надеюсь, что вы на всю жизнь сохраните в своих сердцах чувство глубокой признательности за их труд и заботу

Школа дала вам глубокие знания, верные нравственные ориентиры, привила любовь к родному городу и нашей замечательной стране. Все вы находитесь на пороге ответственных решений, выбора жизненного пути. И для всех нас, для нашей страны очень важно, чтобы вы добились успехов, стали востребованными специалистами и достойными гражданами России.

Пусть ваша самостоятельная жизнь будет насыщенной, плодотворной и одухотворенной, а ваша энергия и талант послужат на благо Калужского края и всей России!

Удачи вам, счастья и всего наилучшего! В добрый путь!

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