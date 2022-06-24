В Обнинске открыли Аллею Атомных городов

В пятницу, 24 июня, в Обнинске рядом с Домом Учёных открыли Аллею Атомных городов.

Это практически как Аллея Звёзд в Голливуде, только в научном эквиваленте – каждая звезда - это атомный город. Пока здесь только 26 «звёзд», однако глава Росатома Алексей Лихачёв намекнул, что надо бы оставить место и для 27-й, так как есть города, которые тоже активно претендуют на статус атомных и активно сотрудничают с госкорпорацией.

Губернатор Владислав Шапша и Алексей Лихачёв вручили представителям от каждого из 26 городов сертификат, подтверждающий наличие своей звезды на обнинской «алее первых».

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