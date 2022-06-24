В Калуге найден живым пропавший 83-летний мужчина
В пятницу, 24 июня, в Калуге найден живым 83-летний мужчина, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Как мы уже рассказывали, пенсионер ушел 23 июня из больницы в неизвестном направлении.
Волонтеры не уточняют, где именно нашли калужанина.
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