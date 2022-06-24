В Калуге найден живым пропавший 83-летний мужчина

В пятницу, 24 июня, в Калуге найден живым 83-летний мужчина, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Как мы уже рассказывали, пенсионер ушел 23 июня из больницы в неизвестном направлении.

Волонтеры не уточняют, где именно нашли калужанина.

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