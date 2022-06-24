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Калужане ценят AClinic за доступность и качество услуг

Опубликовано: 24.06.2022 15:00 0 114
Калужане ценят AClinic за доступность и качество услуг

Стоматология «АКЛИНИК» победила в номинации «Доступность и качество стоматологических услуг» в ежегодном конкурсе «Клиника года» «Комсомольской правды – ​Калуга».

За девять месяцев работы калужане успели полюбить клинику Сергея АСТАПОВСКОГО. Они сами добавили стоматологию в номинацию при голосовании. Врач признался редакции «Калужской комсомолки», что большинство клиентов пришли к нему «по знакомству».

Сергей Астаповский работал хирургом-ортопедом в областной стоматологии. За семь лет врач получил опыт и открыл частную клинику на Правобережье по адресу: ул. Георгия Димитрова, 22. 

В помещении больницы два кабинета. В первом  проводится терапевтический прием, во втором — хирургический.

Лечением кариозных и некариозных поражений зубов, корневых каналов, отбеливанием и профессиональной гигиеной полости рта заведует стоматолог первой категории Виктор СВИРИДОЧКИН.

Виктор, как и Сергей, начинал свою карьеру в областной стоматологии. Врачей вот уже восемь лет связывает работа. Когда врач-терапевт бессилен, на помощь пациенту приходит хирург-ортопед.

Удаление зубов любой сложности, от простых случаев до удаления полностью непрорезавшихся зубов мудрости, зубосохраняющие операции, лечение дентальными имплантами производства Германии (BEGO), проведение костно-пластических процедур, устранение десневых дефектов, удаление новообразований полости рта — ​таков перечень хирургических услуг стоматологии. 

Ортопедическое лечение в «АКЛИНИК» включает в себя восстановление утраченных зубов цельнокерамическими и металлокерамическими коронками, высокоэстетичными винирами и керамическими накладками (когда возможности восстановления пломбировочными материалами исчерпаны), протезирование на имплантах, съемное протезирование с опорой на зубы и импланты, а также при полном отсутствии зубов.

Протезы изготавливают методом компьютерного моделирования партнеры «АКЛИНИК».

Прием пациентов начинается с диагностики. Врачи «АКЛИНИК» оценивают состояние полости рта клиента и стоимость лечения. Предлагают несколько вариантов, отличающихся по цене, на выбор.

Оборудование клиники отвечает требованиям стандартов и требованиям оказания стоматологических ­услуг. Для удобства пациентов кресла оборудованы ортопедическими матрасами.

В больнице работают два рентген-аппарата. Пациентам не надо дополнительно ездить на диагностику в другую клинику.

Сотрудники больницы соблюдают санитарно-гигиенический контроль по нормам и требованиям СанПиН. Инструменты и оборудование стерилизуют по программам «АнтиСПИД» и «АнтиГепатит». Врачи при лечении используют бинокулярные лупы и микроскопы.

К аллергическим реакциям и внештатным ситуациям сотрудники «АКЛИНИК» готовы. Дефибриллятор и аптечка первой медицинской помощи придут на помощь врачам.

Прием пациентов проводится по предварительной записи. Клиентам достаточно позвонить по телефону: +7 999 735 43 47 — и выбрать удобное время с 9:00 до 19:00 с понедельника по субботу.

 

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

 

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Опубликовано: 24.06.2022 15:00 0 114
Тэги: рeклама
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