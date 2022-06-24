В День науки в Обнинске помянули Александра Авдеева. Добрым словом

В рамках празднования Дня Науки 24 июня в обнинской «Точке кипения» приходит Форум Городов. В Стратегической сессии по тестированию сервисно-инфраструктурной модели городов с научно-технологическим потенциалом участвуют сенаторы и депутатов Федерального Собрания РФ, а также главы наукоградов России.

Что примечательно, докладчики, говоря о существующих практиках развития городов, добрым словом вспоминают и бывшего мэра Обнинска, а ныне губернатора Владимирской области Александра Авдеева.

«Сан Саныча» процитировал его тезка - директор регионального развития АНО «Агентство стратегических инициатив» Александр СМЕКАЛИН.

- В одной из бесед с Авдеевым, он верно сказал: есть экономика знаний и есть экономика зданий. Экономика зданий для стратегически городов не подходит, так как наша первостепенная задача - не строить здания, а наполнять территории сервисам, «знаниями», - сказал Смекалин.

Напомним, сегодня первый наукограде России Обнинск принимает больших гостей - с рабочим визитом в наукоград прибыли генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей ЛИХАЧЁВ, губернатор Владислав ШАПША, а также депутаты Госдумы.

Александр Авдеев руководил Обнинском с 2010 по 2015 год и за это время завоевал большую любовь у наукоградцев. О нем до сих пор отзываются с теплотой и любовью.

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