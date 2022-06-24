Жители Калуги признали ­Медицинскую клинику СМD «Клиникой года – 2022 года». Калужане выбрали лабораторию в одной из двадцати номинаций конкурса агентства «Комсомольская правда – ​Калуга».

— Самая главная задача, которая стояла перед нами как при открытии клиник, так стоит и сегодня, — ​это высокий уровень сервиса и комфорта для пациентов, — поделилась с нашей редакцией генеральный директор Наталья Горбаченко. — Их здесь всегда приветливо встретят, внимательно выслушают и обязательно помогут.

Первая Медицинская клиника СМD в Калуге появилась ровно год назад, 22 июня 2021 года, на улице Труда, д. 4, к. 1. А в октябре 2021 года открылся новый филиал на Правом берегу, на улице Петра Тарасова, 8.

За 12 месяцев работы в Медицинские клиники CMD обратилось более 4000 пациентов.

— CMD — ​это анализы экспертного уровня, и у нас работают настоящие эксперты, — ​говорит генеральный директор СМD в Калуге, — ​все наши администраторы и медсестры проходят обучение и аттестацию в Центральном НИИ эпидемиологии г. Москвы. Для взятия анализов мы используем только самые современные стерильные одноразовые материалы. Исследования выполняются в лаборатории Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора г. Москвы.

Клиентам СМD доступны все виды анализов, терапия, гинекология, УЗ-диагностика, ЭКГ, Холтер-мониторинг, внутривенная терапия.

— Маленькие пациенты любят к нам приходить, так как медсестры очень внимательно относятся к детям, умеют и любят общаться с ними, ведь все наши медсестры имеют сертификаты «Сестринское дело в педиатрии», — ​рассказала нашей редакции Наталья Горбаченко, — ​а после процедуры все дети получают подарки: гематоген, магниты, шарики, раскраски.

Врачи клиник СМD проходят курсы повышения квалификации и дополнительное обучение.

— Наш ведущий доктор Юлия Юрьевна Лагутенкова, терапевт и врач УЗД, — ​говорит генеральный директор СМD в Калуге, — ​недавно прошла обучение в Москве по инфузионной терапии и стала членом Ассоциации специалистов в сфере инфузионной и пептидной терапии. Мировые звезды постоянно используют лечение и восстановление с помощью капельниц. А теперь такое же средство лечения доступно и в Калуге. Специалисты клиники СМD предлагают общие программы лечения капельницами или составляют индивидуальные.

Акушер-гинеколог Елена Сергеевна Багликова в дополнение к основным сертификатам имеет сертификат «Детская гинекология». Сусанна Овсеповна Гаспарян не только акушер-гинеколог, но и врач УЗД, наблюдает беременных пациенток по программам ведения беременности.

Медицинские клиники CMD оказывают услуги плазмолифтинга. Это процедура, которая основана на применении плазмы собственной крови пациента в целях омоложения. Плазмолифтинг избавляет от пигментных пятен и морщинок, возвращает здоровый цвет лица. Кожа клиентов выравнивается, ей возвращается упругость. Овал лица подтягивается, мелкие морщинки исчезают.

— Мы планируем развиваться не только как лаборатория, но и как клиника, — ​поделилась планами Наталья Горбаченко. — Для этого будем увеличивать количество врачебных специальностей в наших клиниках. Ведь для полноценного обследования, постановки диагноза и грамотного лечения требуются как анализы экспертного уровня, так и врачи-эксперты.

Медицинская клиника СМD в Калуге работает с 7:00 до 19:00 пять дней в неделю, с понедельника по пятницу, и с 7:00 до 14:00 в субботу и воскресенье.

Записаться можно онлайн на сайте https://cmdkaluga.ru или по телефону: 8 (4842) 21–95–96.

Г. Калуга,

ул. Петра Тарасова, д. 8;

ул. Труда, д. 4, корп. 1.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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