Качественная медицинская помощь в условиях повышенного комфорта

В номинации «Лучший многопрофильный медицинский центр» победителем стал Эндохирургический Центр Калуги, а оториноларинголог центра Виталий Александрович Ларин по итогам голосования удостоен номинации «Врач года».

На сегодняшний день ЭХЦ предоставляет полный комплекс услуг по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, а также по реабилитации детей и взрослых. Сюда идут за медицинской помощью, за индивидуальным подходом и комфортом. Уже более 160 000 человек доверяют специалистам центра самое главное — ​здоровье, свое и своих детей.

В состав ЭХЦ входит восемь самостоятельных структурных единиц.

Поликлиника, в которой ведут прием около 70 профильных специалистов, наиболее востребованных в Калужской области.

Стационар и операционный блок.

Центр комплексной диагностики, где доступны все виды МРТ и СКТ любой сложности, в том числе с контрастным веществом, рентген, маммография, УЗИ, рентгеновская денситометрия, цистография.

Собственная лаборатория.

Центр педиатрии: здесь с предельным вниманием относятся к каждому маленькому пациенту. Все специалисты комплексно подходят к сохранению здоровья малыша с первых дней жизни, следят за динамикой развития ­ребенка.

Дентал ЭХЦ: семейная стоматология, в которой представлен полный комплекс услуг для детей и взрослых.

Отделение реабилитации: кинезиотерапия, тейпирование, все виды массажа, лечебная физкультура, мануальная терапия, Войта-терапия, физиотерапевтический кабинет, оснащенный современным оборудованием фирмы BTL.

Отделение пластической хирургии и косметологии, оснащенное новым оборудованием.

В 2022 году открылся филиал Эндохирургического Центра на Правом берегу — ​ЭХЦ ПРО. Здесь также представлен широкий спектр услуг — ​от диагностики до приема ­высококвалифицированными профильными специалистами.

Выбирая Эндохирургический Центр в Калуге, вы получаете качественную медицинскую помощь в условиях повышенного комфорта и возможность заботиться о своем здоровье, используя все новые технологии и методы лечения современной медицины.

Эндохирургический Центр

г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр. 3.

8 (4842) 926–977.

эхц.рф

ЭХЦ ПРО (филиал Эндохирургического Центра на Правом берегу)

г. Калуга, Правобережный проезд, д. 13.

8 (4842) 926–926.

mrt40.ru

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