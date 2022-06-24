Теорема лучшей семейной поликлиники: профессионализм + сочувствие = успех

Что такое успех, если речь идет о медицине? Для самой клиники — ​это доверие людей, когда из всех прочих выбирают именно ее. Для пациентов — ​найти своего доктора, а еще лучше — ​понять: сюда можно смело обращаться всей семьей — прийти самому, привести маленького ребенка и пожилого родственника. Это экономит время, силы, укрепляет доверие и придает уверенность и спокойствие в самой непредвиденных ситуациях.

Для очень многих калужан таким медицинским центром стала частная клиника «Теорема-Мед», которая так себя и позиционирует — ​для взрослых и детей. Как яхту назовешь, так она и поплывет: не удивительно, что именно она стала победителем премии «Клиника года – 2022» в номинации «Лучшая семейная поликлиника».

Когда попадаешь сюда впервые, сразу обращаешь внимание на стерильную чистоту и домашний уют. На первом этаже вас может встретить приятный аромат кофе — ​в зоне регистратуры стоят автоматы с качественными напитками, чтобы люди могли зайти с улицы и отдохнуть перед приемом врача, согреться после дороги или ​выпить чистой воды из кулера, успокоить волнение. Во всех помещениях — приятная цветовая гамма, стоят мягкие уютные диваны, но главное — ​сотрудники центра относятся ко всем с искренним вниманием и радушием. О профессиональных секретах мы расспросили руководителя частной клиники «Теорема-Мед» Оксану Рудольфовну Савенкову.

— Когда мы принимаем на работу специалистов любого звена, сразу говорим: помните, люди прежде всего приходят к нам за сочувствием! Без этого и самые дорогостоящие лекарства могут не подействовать. Потому я как руководитель клиники «Теорема-Мед» обращаю внимание не только на высокую квалификацию доктора, но и на его умение расположить к себе человека, выслушать и поговорить с ним, объяснить нюансы его заболевания, успокоить, настроить на скорейшее исцеление. От этого зависит успех лечения. Не зря в старину говорили: и слово лечит! Это касается и медицинских сестер, и тем более администраторов центра. С регистратуры начинается пребывание пациентов в поликлинике — если уже там человек заведется, с каким настроем он придет к доктору! Поэтому мы регулярно проводим беседы с сотрудниками, у нас работает профессиональный психолог, задача которого — выявить симптомы начинающегося профессионального выгорания, чтобы дать человеку дополнительный отдых, помочь проработать какие-то проблемы в общении. Все это не менее важно, чем грамотные протоколы лечения и дорогостоящие препараты.

— Отзывы о работе клиники читаете?

— Обязательно! Если есть какие-то замечания, непременно работаем над устранением. Когда иду по коридору, прислушиваюсь, всем ли довольны наши гости. Вот на днях одна женщина говорит другой: «Пришла в «Теорему-Мед» к одному врачу, потом к другому, анализы сдавала — ​поняла, что здесь все работают хорошо, качественно, на совесть». Мне очень приятно такое слышать! Я считаю, что помимо профессионализма самое важное в профессии мед­работника — ​сочувствие. У человека не только тело болеет, но и душа, психологически ему может быть тяжело. И в первую очередь к нам идут за состраданием, поддержкой, утешением. Учу наших врачей поддерживать пациентов, с сочувствием относиться к любому обращению.

— У вас многофункциональный центр?

— Да, у нас более сорока специалистов, мы работаем по всем направлениям. Два офиса — ​на Маршала Жукова и на Московской. Они прекрасно дополняют друга. Расположены в удобных местах, людям комфортно добираться. Мы выполняем весь спектр лабораторных услуг, предлагаем физио­процедуры. Прекрасно развито в «Теореме-Мед» детское направление: чуткие врачи, высокие профессионалы своего дела. Имеется зона отдыха для малышей, и в кабинетах постарались сделать максимально домашнюю обстановку. Это помогает успокоить ребенка, сделать прием максимально комфортным.

— Расскажите немного о себе. Стать врачом — ​мечта детства?

— Да, я еще в детстве решила, что буду врачом. Когда в институте выбрала специализацию «иммунология», однокурсники удивились: куда ты идешь, это же как китайский язык — ​ничего не понятно! Но я с каждым годом лишь сильнее убеждаюсь в правильности своего выбора. Да, наука сложная, у меня на столе постоянно лежит целый талмуд по этому направлению, каждый день надо практиковаться, следить за новыми открытиями — ​только успевай! Но от состояния иммунной системы человека зависит все его здоровье, самочувствие. Мне нравится помогать людям. И сейчас как никогда актуально это направление медицины.

— Вас, наверное, постоянно спрашивают, как повысить свой иммунитет.

— И я постоянно отвечаю — ​иммунитет не надо повышать! В наше время, наоборот, у многих чрезмерно активная иммунная система. Пик аутоиммунных заболеваний, при том же вирусе ковида сильный иммунный ответ вызывал резкое ухудшение течения болезни. Просто поддерживайте здоровый образ жизни, полноценно питайтесь, двигайтесь. Пройдите быстрым шагом одну-две остановки, вместо того чтобы в душном транспорте ехать. В выходные выйдите семьей на прогулку в парк или в бор! Ешьте больше овощей и фруктов: дары природы — ​лучшее, что нужно для иммунитета! И в случае любого недомогания обращайтесь к врачу: ​самолечение — опасная вещь. У нас в «Теорема-Мед» работают высокие профессионалы своего дела, чуткие и сердечные. Приходите, мы вам поможем!

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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