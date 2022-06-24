Новый корпус детской больницы в Калуге откроется до конца июля

В Калуге завершается строительство нового корпуса детской областной больницы в Анненках. Открыть его планируется до конца июля, сообщил министр здравоохранения региона Константин ПАХОМЕНКО.

- Будет расширено хирургическое отделение для обеспечения комфортного пребывания пациентов, организовано отделение для реанимации новорожденных хирургического профиля, которые будут поступать из перинатального центра, - пояснил Пахоменко. - Планируется расширение онкологического отделения, чтобы дети с онкологическими заболеваниями находились в одном отделении для строго соблюдения стандартов оказания онкологической помощи.

Как мы уже рассказывали, строительство корпуса ведется с января прошлого года.

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