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Нельзя расслабляться

Опубликовано: 24.06.2022 09:34 0 368
Нельзя расслабляться

Пандемия пошла на спад. Как изменится работа больницы и ковидного госпиталя, мы поговорили с главврачом Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Еленой Алёшиной.

— Ковид бесследно не проходит. Он нарушил иммунный баланс в организме многих людей. У калужан стали развиваться тяжелые формы инфекционного процесса. Такие формы, от которых мы уже, откровенно говоря, отвыкли. В первую очередь это касается бактериальных и вирусных инфекций, передающихся воздушно-­капельным путем и поражающих центральную нервную систему. Чаще стали встречаться менингит, энцефалит, менингоэнцефалит, в том числе менингококковый. Был выявлен даже редкий случай менингококковой пневмонии.

Бессимптомен и опасен

— Пандемия не закончилась. На сегодняшний день лечение от ковида у нас получают 65 человек. Однако ­изменилась тяжесть заболевания. Практически нет поражения легких.
В основном болезнь протекает в виде интоксикации и дополнительных осложнений, связанных с поражением сердечно-­сосудистой системы: инфаркты, инсульты, тромбоэмболии, которые иногда заканчиваются летальным исходом. Но число летальных исходов значительно снизилось. Это практически единичные случаи.
Мы не болеем ковидом в таком объеме, как раньше, только потому, что у нас есть иммунная прослойка в виде привитых и переболевших. Как только уровень иммунитета станет снижаться, начнется новый подъем заболевания. Поэтому нельзя расслабляться. Вирус очень быстро мутирует. У переболевших и привитых к концу года иммунитет падает. Теперь в России стал регистрироваться новый штамм — В.А.5. Поэтому необходима своевременная ревакцинация.

Защити себя сам

— Сегодня достаточно тяжело протекают многие инфекции, даже ротавирусная порой требует реанимационных мероприятий. Если в доковидный период наша реанимация могла по нескольку дней пустовать — ​не было ни одного пациента, то сейчас постоянно кто-­то там находится. Причем в реанимации лежат и дети, и взрослые. Надо сказать, что детки находятся там недолго, буквально несколько дней. Со взрослыми ситуации бывают сложнее.

Главная защита от управляемых инфекций, с одной стороны, — прививки, а с другой — ​соблюдение элементарных правил, о которых мы говорили и в начале ковида. Не надо контактировать с людьми, которые кашляют, чихают, сморкаются. Если они приходят с признаками заболевания на производство или в какой-­то коллектив, их необходимо отправить домой, чтобы они лечились, а не распространяли инфекцию.

Самим надо быть ответственнее. Чувствуете недомогание — в общественных местах носите маску.

Помните об обязательном мытье рук. Потому что с руками мы заносим большое количество инфекций — ​и воздушно-­капельных, и кишечных. Достаточно придерживаться таких простых правил, чтобы не заболеть.

Новый виток

— Мы уже переформатировали свою работу — ​работаем не только с ковидом, но и с другими инфекциями. Причем вернулись к делению отделений на детское и взрослое.
В детском отделении у нас работают инфекционисты, которые имеют еще и базовое педиатрическое образование, есть там и врачи-­педиатры.

Во взрослом отделении работают также инфекционисты плюс терапевты. Ведь мы лечим от всех инфекционных заболеваний, в том числе пациентов с ВИЧ‑инфекцией. У нас есть специально выделенные койки для ВИЧ‑инфицированных. Такие пациенты требуют повышенного внимания. Многие из них длительно находятся в больнице. У них серьезный набор патологий, связанных с иммунодефицитом.

Из трех действующих отделений для ковидных больных мы оставляем только одно.

Сегодня перед нами стоит задача содержания инфекционного госпиталя на фоне улучшения эпидемиологической обстановки. Госпиталь, с одной стороны, должен быть законсервирован, с другой — ​он должен в любой момент в течение нескольких часов развернуть свою работу в случае необходимости при массовом поступлении инфекционных пациентов. Всех временных сотрудников мы увольняем. Сегодня работаем над открытием дополнительных отделений — ​терапевтического, кардиологического, неврологического, хирургического, гинекологического. Есть у нас планы по оказанию паллиативной помощи. А для этого необходимо дооснастить больницу — ​закупить необходимое оборудование. С задачей справимся в течение года.

 

 

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

 

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Опубликовано: 24.06.2022 09:34 0 368
Тэги: рeклама
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