Юрий Шатунов дал в Калуге один из последних в жизни концертов

В возрасте 48 лет умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов. В четверг об этом сообщил телеканалу «Звезда» его менеджер. Причиной смерти он назвал обширный инфаркт.

Один из последних своих концертов Шатунов провел в Калуге. Он выступил в нашем городе 17 июня.

В соцсетях выложили видео, где Шатунов отвечает на вопросы зрителей. Смотрите запись в нашем «Телеграме».

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