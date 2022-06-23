Юрий Шатунов дал в Калуге один из последних в жизни концертов
В возрасте 48 лет умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов. В четверг об этом сообщил телеканалу «Звезда» его менеджер. Причиной смерти он назвал обширный инфаркт.
Один из последних своих концертов Шатунов провел в Калуге. Он выступил в нашем городе 17 июня.
В соцсетях выложили видео, где Шатунов отвечает на вопросы зрителей. Смотрите запись в нашем «Телеграме».
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