Он умело оперирует позвоночник, играет на фортепиано и ловит рыбу…

Интервью с нейрохирургом Рыбаковым Эдуардом Юрьевичем.

— Эдуард Юрьевич, с чего начинался ваш путь в медицину?

— Я с детства имел контакт с медициной: благодаря своей бабушке, работавшей медсестрой в терапевтическом отделении. Поэтому к врачам всегда относился с уважением, как к людям особенным и недосягаемым. А однажды бабушка отвела меня на экскурсию в хирургическое отделение, и это впечатлило меня ещё больше.

— Студенчество – время незабываемое. Что чаще всего вспоминается вам из студенческих лет?

— Вспоминается общежитие и студенческий театр эстрадных миниатюр.

— Нейрохирургия – несомненно, одна из вершин медицины. Как и когда вы решили начать восхождение на неё?

— Совершенно случайно: в больнице была свободна всего одна вакансия – нейрохирурга.

— Какие мысли и чувства возникают у вас, когда вы касаетесь величайшего чуда на свете – человеческого мозга?

— Это что-то непостижимое, великое и ужасное…

— Операции в нейрохирургии долгие и кропотливые. Что у вас, доктора, устаёт больше всего: глаза, спина, шея, руки?

— Сразу после удачно сделанной операции усталости нет: испытываешь умиротворение и покой. А усталость обычно наступает на следующий день.

— Ваша родина — замечательный древний город Мещовск. Насколько прочны ваши связи с ним?

— Да, это Родина моя и моих предков. Связи более чем прочные, т.к. там живут мои мама и папа.

— Но отпуска вы проводите чаще в Крыму. Чем он вас так привлекает?

— Да, мне нравится Крым: прекрасна уже сама дорога в него, ожидание и предвкушение путешествия. Крым хоть и сравнительно невелик, но очень разнообразен. Восхищают и горы, и море, и камни. А самое лучшее — это морские вечерние и утренние рыбалки.

— Рыбалка – ваше давнее увлечение, к тому же так перекликающееся с вашей фамилией. Это просто отдых от нейрохирургии – или нечто большее?

— Рыбалка — важная часть жизни, особый вид общения с природой. И, возможно, это фамильное: мои отец и дед — рыбаки.

— И, наконец, традиционные три совета от доктора Рыбакова: как жить, чтобы не оказаться пациентом нейрохирурга?

— Дам один, но ёмкий совет: постараться жить без фанатизма и излишеств. Тогда голова и спина останутся целы.

— Спасибо, Эдуард Юрьевич, за краткие, но содержательные ответы!

Интервью провел: Убогий А.Ю. (автор, врач-уролог)

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