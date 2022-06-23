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Он умело оперирует позвоночник, играет на фортепиано и ловит рыбу…

Опубликовано: 23.06.2022 15:06 0 589
Он умело оперирует позвоночник, играет на фортепиано и ловит рыбу…
Интервью с нейрохирургом Рыбаковым Эдуардом Юрьевичем.
 
— Эдуард Юрьевич, с чего начинался ваш путь в медицину?
 
— Я с детства имел контакт с медициной: благодаря своей бабушке, работавшей медсестрой в терапевтическом отделении. Поэтому к врачам всегда относился с уважением, как к людям особенным и недосягаемым. А однажды бабушка отвела меня на экскурсию в хирургическое отделение, и это впечатлило меня ещё больше.
 
— Студенчество – время незабываемое. Что чаще всего вспоминается вам из студенческих лет?
 
— Вспоминается общежитие и студенческий театр эстрадных миниатюр.
 
— Нейрохирургия – несомненно, одна из вершин медицины. Как и когда вы решили начать восхождение на неё?
 
— Совершенно случайно: в больнице была свободна всего одна вакансия – нейрохирурга.
 
 
— Какие мысли и чувства возникают у вас, когда вы касаетесь величайшего чуда на свете – человеческого мозга?
 
— Это что-то непостижимое, великое и ужасное…
 
— Операции в нейрохирургии долгие и кропотливые. Что у вас, доктора, устаёт больше всего: глаза, спина, шея, руки?
 
— Сразу после удачно сделанной операции усталости нет: испытываешь умиротворение и покой. А усталость обычно наступает на следующий день.
 
— Ваша родина — замечательный древний город Мещовск. Насколько прочны ваши связи с ним?
 
— Да, это Родина моя и моих предков. Связи более чем прочные, т.к. там живут мои мама и папа.          
 
— Но отпуска вы проводите чаще в Крыму. Чем он вас так привлекает?
 
— Да, мне нравится Крым: прекрасна уже сама дорога в него, ожидание и предвкушение путешествия. Крым хоть и сравнительно невелик, но очень разнообразен. Восхищают и горы, и море, и камни. А самое лучшее — это морские вечерние и утренние рыбалки.
 
 
—  Рыбалка – ваше давнее увлечение, к тому же так перекликающееся с вашей фамилией. Это просто отдых от нейрохирургии – или нечто большее?
 
— Рыбалка — важная часть жизни, особый вид общения с природой. И, возможно, это фамильное: мои отец и дед — рыбаки.
 
— И, наконец, традиционные три совета от доктора Рыбакова: как жить, чтобы не оказаться пациентом нейрохирурга?
 
— Дам один, но ёмкий совет: постараться жить без фанатизма и излишеств. Тогда  голова и спина останутся целы.
 
— Спасибо, Эдуард Юрьевич, за краткие, но содержательные ответы!
 
Интервью провел: Убогий А.Ю. (автор, врач-уролог)
 
 
Калужская Клиника Боли
г. Калуга, ул. Болотникова, дом 23
Телефоны: +7 (4842) 21-00-00, +7 (4842) 28-12-12
 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
 
 
 

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Опубликовано: 23.06.2022 15:06 0 589
Тэги: рeклама
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